Район Донецкого аэропорта остается эпицентром огневой активности боевиков - штаб

07:27, 20 января 2016
Война
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Ночью боевики снова обстреливали опорные пункты украинских военных, чтобы спровоцировать их на ответный огонь.

REUTERS

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в районе Донецкого аэропорта ситуация остается напряженной. Кроме того, враг открывал огонь по украинским позициям недалеко от Песков. Опорный пункт сил АТО возле Опытного пророссийские боевики обстреляли из гранатомета, а возле шахты Бутовка бандиты применили миномет.

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"На Мариупольском направлении украинских воинов, которые держат позиции возле поселка Водяное, противник обстрелял из миномета и гранатомета", - говорится в сообщении штаба.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 17 случаев, когда пророссийские боевики открывали огонь по позициям сил АТО.

Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 20 января 2016 года:Ночью бандиты вновь обстреливали наши опорные ...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО19 января 2016 г.
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