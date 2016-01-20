Район Донецкого аэропорта остается эпицентром огневой активности боевиков - штаб
Ночью боевики снова обстреливали опорные пункты украинских военных, чтобы спровоцировать их на ответный огонь.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что в районе Донецкого аэропорта ситуация остается напряженной. Кроме того, враг открывал огонь по украинским позициям недалеко от Песков. Опорный пункт сил АТО возле Опытного пророссийские боевики обстреляли из гранатомета, а возле шахты Бутовка бандиты применили миномет.
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"На Мариупольском направлении украинских воинов, которые держат позиции возле поселка Водяное, противник обстрелял из миномета и гранатомета", - говорится в сообщении штаба.
В целом за прошедшие сутки зафиксировано 17 случаев, когда пророссийские боевики открывали огонь по позициям сил АТО.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 20 января 2016 года:Ночью бандиты вновь обстреливали наши опорные ...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО19 января 2016 г.