Ситуация в зоне АТО резко обострилась: боевики 69 раз обстреляли украинских военных
В течение ночи пророссийские боевики обстреливали позиции сил АТО, применяя при этом также оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.
Читайте такжеСилы АТО и боевики сдвигают свои позиции ближе к линии соприкосновения на Донбассе – ОБСЕ
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты в Песках, Опытном, Красногоровке и Марьинке.
"Неспокойно было и на Светлодарской дуге, где по украинским бойцам, которые держат позиции неподалеку Троицкого и Зайцевого, противник вел огонь крупнокалиберных пулеметов, а в районе Майорска – из гранатомета", - сообщают в штабе.
На Мариупольском направлении боевики из минометов, противотанкового ракетного комплекса обстреляли наш опорный пункт неподалеку Талаковки, а в районе Старогнатовки террористы применили 120-мм миномет.
На Луганском направлении противник из автоматического гранатомета вел огонь в районе Золотого.