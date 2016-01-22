Ситуация в зоне АТО резко обострилась: боевики 69 раз обстреляли украинских военных

Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеСилы АТО и боевики сдвигают свои позиции ближе к линии соприкосновения на Донбассе – ОБСЕ

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты в Песках, Опытном, Красногоровке и Марьинке.

"Неспокойно было и на Светлодарской дуге, где по украинским бойцам, которые держат позиции неподалеку Троицкого и Зайцевого, противник вел огонь крупнокалиберных пулеметов, а в районе Майорска – из гранатомета", - сообщают в штабе.

На Мариупольском направлении боевики из минометов, противотанкового ракетного комплекса обстреляли наш опорный пункт неподалеку Талаковки, а в районе Старогнатовки террористы применили 120-мм миномет.

На Луганском направлении противник из автоматического гранатомета вел огонь в районе Золотого.