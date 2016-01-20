Нападения на наблюдателей ОБСЕ свидетельствуют об ухудшении безопасности на Донбассе - пресс-секретарь Кучмы

23:49, 20 января 2016
Война
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Случаи нападений на наблюдателей Специальной мониторинговый миссии ОБСЕ свидетельствуют об ухудшении безопасности на Донбассе.

фото: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Пресс-секретарь сообщила, что Кучма заявил о беспокойстве Украины в связи с фактами нападения на представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые имели место на прошлой неделе на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Это говорит об ухудшении условий безопасной работы сотрудников мониторинговой миссии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сообщила Олифер.

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Как сообщал УНИАН, 16 января вблизи Марьинки Донецкой области боевики из снайперского оружия обстреляли машину представителей ОБСЕ. Представители СММ не пострадали, однако автомобиль был поврежден.

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