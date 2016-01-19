Миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки боевиков за пределами мест хранения тяжелого вооружения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала гаубицы и танки боевиков за пределами определенных мест для хранения тяжелого вооружения на Донбассе.

Об этом говорится в отчете за 18 января, опубликованном сегодня.

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"В районах за пределами линий отвода и вне мест хранения вооружения - в районах сел Мирное и Успенка, находящихся под контролем «ЛНР» (41 км и 23 км на юго-запад от Луганска соответственно), Специальная мониторинговая миссия увидела на одном месте 14 неподвижных самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" (122 мм) и минимум 17 танков (Т-64), которые возвращались в Мирное из известных тренировочных полигонов и перегруппировывались на позиции в предварительно выкопанные места в земле", - отмечается в сообщении.