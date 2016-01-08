СБУ задержала администратора сепаратистского сообщества в интернете и трех боевиков "ДНР"

На Донетчине Служба безопасности Украины задержала трех боевиков террористической группировки "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Работники СБУ задержали жителя поселка Новотроицкое Волновахского района, который присоединился к террористам в июне прошлого года. В составе незаконного вооруженного формирования "финансовой полиции" "ДНР" он с оружием в руках сдирал деньги с предпринимателей для пополнения бюджета террористов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Белицкое Донецкой области задержали боевика террористической группировки "Восток". Террорист уже дал важные показания причастности Российской Федерации к организации вооруженного конфликта на Донбассе, поскольку неоднократно привлекался к разгрузке "гуманитарных" конвоев из РФ.

Еще один боевик присоединился к незаконной вооруженной группировке в мае 2014 года. Впоследствии он покинул террористов и скрывался от уголовного преследования в России. Перед новогодними праздниками боевик вернулся в Константиновку, где и был задержан СБУ.

Также отмечается, что СБУ задержала работника одной из райгосадминистраций Донетчины. Он создал сепаратистское сообщество в одной из социальных сетей российского происхождения.

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"Участники группы распространяли материалы, которые дискредитировали украинскую власть и призывали к вхождению освобожденных от сепаратистов территорий Донецкой области в "ДНР". Также сеть использовалась для передачи террористам информации о дислокации и перемещениях украинских подразделений", - подчеркнули в СБУ.