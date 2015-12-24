Водяное боевики не контролируют, а село Заиченко они заняли давно - АП

Пророссийские боевики уже довольно давно заняли село Заиченко в Донецкой области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"По нашей информации, населенный пункт Водяное не контролируется боевиками. Они его не занимали. Что касается населенного пункта Заиченко, то он довольно давно уже контролируется незаконными вооруженными формированиями, и мы неоднократно фиксировали факты обстрелов боевиками наших позиций именно из этого населенного пункта", - подчеркнул он.

Отметим, министр внутренних дел арсен Аваков настаивает на необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за захвата пророссийскими боевиками Коминтерново, и возможного захвата городков Водяное и Заиченково на Донбассе.

В свою очередь ранее сегодня "Информационное сопротивление" сообщило, что "зоне Коминтерново" (Водяное-Коминтерново-Заиченко) боевики расширяют свое присутствие, перебрасывая дополнительные силы и осуществляя инженерное оборудование местности.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.