В Коминтерново вошло подразделение российской армии – ИС

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что, несмотря на объявленное "установление перемирия" на период праздников, российско-террористические войска на Донбассе продолжают осуществлять активные обстрелы (в т.ч. с использованием установок типа 9П132 "Град-П" и ПТРК) и продолжают захват новых территорий в т.н. "серой зоне" на приморском направлении.

В частности, в "зоне Коминтерново" (Водяное-Коминтерново-Заиченко) боевики расширяют свое присутствие, перебрасывая дополнительные силы и осуществляя инженерное оборудование местности. Идет переброска сил и средств на правый фланг: зафиксирована переброска со стороны Новоазовска по направлению к Заиченко в дополнение к ранее переброшенным вооружениям еще до 6 единиц ББМ (в основном БМП-2, пара МТ-ЛБ с ЗУ-23-2). Со стороны Хомутовской степи через села Розы Люксембург и Порохня в данный район выдвигается еще одна бронегруппа – 3 танка, 2 МТ-ЛБ (с двумя буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12), 4 единицы БТР-80, 1 единица БРДМ-2.

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"Вместе с усиленной "мотострелковой ротой" боевиков в н.п. Коминтерново вошло подразделение ВС РФ. Отмечены попытки российских военнослужащих ограничить множественные акты мародерства со стороны боевиков "ДНР" в данном н.п.", - заявляет ИС.

В районе села Гранитное зафиксировано использование террористами ПТРК. В частности, пехотная группа боевиков, ранее занимавшая позиции в районе Красного Октября, выдвинулась на автотранспорте с ПТРК на передний край севернее Гранитного, в сторону Новогригорьевки. Заняв позиции, боевики произвели 2 выстрела из ПТРК в сторону блокпоста сил АТО северо-западнее Гранитного.

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Кроме того, в районе Горловки из стрелкового вооружения и двух станковых гранатометов АГС-17 боевиками были обстреляны позиции украинской армии между поселком Шумы и Майорском. Огонь велся с двух точек Горловки – с поселка шахты №6-7 и со стороны улицы Смирнова.