С февраля стороны конфликта на Донбассе не применяют кассетных боеприпасов – HRW

Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), передает Радио Свобода.

«И поддерживаемые Россией сепаратисты и украинские правительственные войска применяли кассетные боеприпасы на востоке Украине, но не после февральского перемирия»,– сообщается в заявлении HRW, опубликованном 23 декабря.

По информации правозащитников, от начала российской авиакомпании в Сирии, там резко возросло применение кассетных боеприпасов. Также, по информации HRW, этот вид вооружения применяет коалиция под предводительством Саудовской Аравии, которая наносит воздушные удары по шиитской группировке «Аль-Хутти» в Йемене.

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В HRW отмечают, что 7 декабря, когда на Генассамблее ООН рассматривалась резолюция по поддержке международного запрета на использование кассетных боеприпасов, против нее голосовали только Россия и Зимбабве.

В отчете Human Rights Watch, опубликованном в марте 2015 года говорилось, что на Донбассе правительственные войска и сепаратисты виновны в применении кассетных бомб, от чего в январе-феврале этого года погибли по меньшей мере 13 гражданских.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибли более 9 тысяч человек.

Кассетные бомбы – авиабомбы и артиллерийские снаряды, состоящие из выталкиваемого заряда и сотен взрывоопасных малых боевых элементов. Эти элементы разбрасываются большой территорией. Не все из них взрываются при ударе. Они могут оставаться в боевом состоянии многие годы, что несет угрозу гражданским.