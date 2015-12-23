"Ползучая" оккупация Коминтерново: боевики не выпускают мирных жителей из населенного пункта

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Вчера людей выпускали. Распоряжалась всем женщина. Сегодня ситуация изменилась, и командир другой. Людей не впускают и не выпускают. Правда, ведут себя корректно, не угрожают, не хамят. Говорят, что еще два дня будут блокировать въезд и выезд. Потом, обещают, ситуация изменится", - отметил Цаплиенко, ссылаясь на слова местных жителей.

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Кроме того, отвечая на вопрос, кто занял село, местные сообщают, что россиян и боевиков было примерно одинаково.

"С продуктами и водой плохо. Разрешили ввезти в село тридцать буханок хлеба", - подчеркнул журналист.

Отмечается, что сельчане просили захватчиков покинуть село, но те отвечают, что "у них приказ".

Наш крайний блок пост перед Коминтерново. Связались с жителями села. Вот что они рассказывают. Вчера людей выпускали. Ра... Опубликовано Andriy Tsaplienko 23 декабря 2015 г.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, расположенный в «серой зоне» недалеко от Мариуполя. По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.