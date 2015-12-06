В течение прошедших суток в зоне АТО погиб один украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации Президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Это произошло в поселке Зайцево", - сказал спикер.

По его словам, на Донецком направлении в течение вчерашних суток враг совершил серию провокаций вблизи поселков Луганское недалеко от Светлодарска. В основном боевики открывали огонь в светлое время суток.

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"Несмотря на значительные потери в ходе боя 4 декабря под Майорском, оккупанты продолжают «беспокоить» украинских военных в пригородах Горловки. В частности, в Зайцево прошел 10-минутный обстрел из 82-миллиметрового миномета, а в Новгородской работали вражеские снайперы. Также на этом участке фронта зафиксировано несколько мелких провокаций врага.

Напомним, что в ходе боя под Майорском утром 4 декабря наши военнослужащие уничтожили 2 единицы техники и 1 минометный расчет противника. Также ликвидировано до 20 боевиков, еще около 30 получили ранения", - отметил Мотузяник.

Он также сообщил, что неспокойной остается обстановка на западных окраинах Донецка. В частности, вблизи поселка Опытное враг обстреливал наши передовые рубежи из 82-миллиметрового миномета, ПТУР, гранатометов различных систем. Наибольшее количество вражеских провокаций было зафиксировано у поселка Пески. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

Также вражеская стрельба была зафиксирована в Авдеевке, Красногоровке и Марьинке.

На Мариупольском направлении обстановка значительно спокойнее: противник только дважды нарушил режим тишины. В частности, в Гранитном боевики осуществили выстрел из ПТУР, в Широкино - применили гранатометы и стрелковое оружие. Что касается Луганского направлении, то в течение вчерашнего дня боевые действия там не велись.