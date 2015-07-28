Статус участника боевых действий получили уже более 66 тысяч бойцов ВСУ

Статус участника боевых действий получили уже более 66 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк сегодня на брифинге в Киеве.

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«За прошедшую неделю комиссия Министерства обороны Украины и ВСУ по рассмотрению вопросов определения гражданам статуса участника боевых действий предоставила соответствующий статус почти 5 тысячам военнослужащим и работникам ВСУ, которые принимали участие в АТО», - отметила она.

«Таким образом, на сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 66 тысяч 454 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали в АТО», - подчеркнула Гаврилюк.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, по состоянию на 25 июля статус участника боевых действий получили более 39 тыс. правоохранителей.