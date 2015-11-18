Боевики устроили учения под Мариуполем – ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ предполагают, что канонада, которая слышна под Мариуполем, вызвана учениями боевиков.

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Об этом говорится в отчете миссии, передает местный портал 0629.

"В непосредственной близости от контролируемого так называемой "ДНР" Самсоново (80 км к юго-востоку от Донецка, 51 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 25 неопределенных взрывов примерно в 10 км к югу от своей позиции. В контролируемом так называемой "ДНР" Тельманово (50 км к северо-востоку от Мариуполя), СММ зафиксировали шесть неопределенных взрывов в 4 км к востоку-юго-востоку от своей позиции", - сказано в отчете.

Отметим, ранее украинская разведка сообщила о риске начала локальных боев на Донбассе.