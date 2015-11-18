На Луганщине произошло боевое столкновение между силами АТО и ДРГ - штаб

Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин, передает пресс-центр АТО.

В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли Опытное, Пески, Марьинку, Троицкое и Авдеевку.

На луганском направлении со стрелкового оружия боевики вели прицельный огонь по украинским позициям в Новотошковском и Орехово-Донецком.

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"В 22:00 в районе Орехово-Донецкого произошло боевое столкновение с ДРГ противника численностью около 20 человек. Противник получил достойный отпор и традиционно убежал с поля боя", – сказал он.

Как сообщает "112 Украина", из 16 украинских военных, которых вечером 17 ноября доставили в Одесский военно-медицинский клинический центр с боевыми ранениями, семь находятся в тяжелом состоянии.

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"Из 16 бойцов, которых вчера ближе к вечеру военным бортом доставили из Днепропетровского госпиталя в Одесский военно-медицинский клинический центр южного региона, 7 человек находятся в тяжелом состоянии. Такую информацию вчера дали волонтеры, которые занимаются помощью раненым. По их словам, один из раненых находится в очень тяжелом состоянии, у него повреждение грудной клетки. Часть из бойцов участвовали в боях под Марьинкой и Опытном. По словам волонтеров, у них преимущественно огнестрельные и минно-взрывные ранения", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что вчера в зоне проведения антитеррористической операции наблюдалась тенденция к уменьшению активности обстрелов.