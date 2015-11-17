В ОБСЕ озвучили сроки обмена данными между сторонами по разминированию на Донбассе

Об этом сообщил сегодня журналистам специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает агентство БЕЛТА.

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Кроме того, Сайдик отметил, что Трехсторонняя контактная группа призывает немедленно прекратить нарушение Минских соглашений.

Он также сообщил, что проведение следующей встречи участников контактной группы планируется 24 ноября в Минске.