В ОБСЕ озвучили сроки обмена данными между сторонами по разминированию на Донбассе
19:38, 17 ноября 2015Война
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До конца ноября стороны должны обменяться всеми данными по разминированию объектов на Донбассе.
Сайдик рассказал о сроках обмена данными по разминированию / 0629.com.ua
Об этом сообщил сегодня журналистам специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает агентство БЕЛТА.
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Кроме того, Сайдик отметил, что Трехсторонняя контактная группа призывает немедленно прекратить нарушение Минских соглашений.
Он также сообщил, что проведение следующей встречи участников контактной группы планируется 24 ноября в Минске.
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