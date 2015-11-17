Украина на заседании Контактной группы потребовала полного прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«К сожалению, систематические обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не дают эффективно работать подгруппам по экономическим, гуманитарным и политическим вопросам», - написала Олифер.

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Она сообщила, что в ходе сегодняшнего заседания Украина потребовала полного и неукоснительного выполнения пункта Минских соглашений о прекращения ведения огня.

Также Украина требует допуска международных организаций и их экспертов, в частности, организации "Врачи без границ", на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей для обеспечения распределения гуманитарной помощи среди мирных жителей.

Кроме того, было отмечено, что СММ ОБСЕ по-прежнему не получила доступ к местам отвода военной техники представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также не получила доступ на неподконтрольную Украине часть украинско-российской границы.

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Также отмечалась необходимость активизациипроцесса обмена незаконно удерживаемыми лицами, в настоящее время в решении этого вопроса прогресса нет.

«По результатам заседания Трёхсторонняя контактная группа приняла соответствующее обращение. Оно будет опубликовано немного позднее», - написала Олифер.