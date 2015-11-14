Боевики атаковали силы АТО в Авдеевке, среди военных есть погибшие и раненые

Об этом во время выступления во Львове заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает 24tv.ua.

"Только что мне доложили, что было обстреляно из минометов наше саперное подразделение в Авдеевке. Один украинский воин погиб, восемь раненых. Обстрел происходил из 82-мм миномета, который в соответствии с Минскими соглашениями должен был быть отведен", — сообщил глава государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко не видит связи между эскалацией ситуации на востоке страны и активизацией исламских террористов.

"Но я не вижу связи между эскалацией на востоке страны с активизацией исламских террористов. Но мы видим эскалацию внутри страны, видим риски и угрозы увеличения террористических актов в Украине, в связи с чем принимаются соответствующие меры, усилены меры безопасности", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне Антитеррористической операции, вблизи Верхнеторецкого и Марьинки погибло 5 военнослужащих, еще 4 получили ранения.