Боевики атаковали силы АТО в Авдеевке, среди военных есть погибшие и раненые
Около 15.30 боевики "ДНР" атаковали из минометов саперный пункт украинцев в Авдеевке Донецкой области. Один наш военный погиб, восемь ранены.
Об этом во время выступления во Львове заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает 24tv.ua.
"Только что мне доложили, что было обстреляно из минометов наше саперное подразделение в Авдеевке. Один украинский воин погиб, восемь раненых. Обстрел происходил из 82-мм миномета, который в соответствии с Минскими соглашениями должен был быть отведен", — сообщил глава государства.
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Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко не видит связи между эскалацией ситуации на востоке страны и активизацией исламских террористов.
"Но я не вижу связи между эскалацией на востоке страны с активизацией исламских террористов. Но мы видим эскалацию внутри страны, видим риски и угрозы увеличения террористических актов в Украине, в связи с чем принимаются соответствующие меры, усилены меры безопасности", - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне Антитеррористической операции, вблизи Верхнеторецкого и Марьинки погибло 5 военнослужащих, еще 4 получили ранения.