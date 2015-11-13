Генштаб показал новые доказательства присутствия российских военных на Донбассе (фото, документы)

Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба на странице в Facebook.

Отмечается, что на днях украинские военные, которые несут службу в зоне АТО вблизи с. Новозвановка Луганской области, обнаружили разведывательную группу в составе 15-20 человек.

"После приближения разведгруппы к наблюдательному пункту украинских военных завязался бой, в результате которого разведгруппа отошла. Впоследствии боевики осуществили попытку зайти в тыл украинских военных с левого фланга, но снова были отброшены огнем и отступили с потерями", - говорится в сообщении.

Читайте также"Иловайский котел": Минобороны обнародовало подробный анализ окружения и боев с россиянами (инфографика)

Как отмечается, на месте происшествия украинскими военными было обнаружено тело погибшего, а также документы убитого Овсянникова Олега Николаевича на право бесплатного проезда как ветерана боевых действий, выданные Главным управлением Пенсионного фонда РФ Омутнинского р-на, Кировской обл. Российской Федерации; разгрузочный жилет, 4 гранаты, 3 запалы к ним и запал на установку растяжки.