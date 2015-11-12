"ДНР" из-за нехватки средств "урезала" боевикам компенсации при ранениях – Тымчук

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Учитывая дефицит средств, поступающих из РФ, под предлогом "необходимости восстановления инфраструктуры "ДНР", главарями террористов принято решение о "временном ограничении" выплат единовременного пособия местным жителям и боевикам в случае ранений", - сообщил Дмитрий Тымчук.

По его словам, в случае получения тяжелых ранений местные жители будут получать по 3 тыс. грн (легкие и средние - 2 тыс. грн), а представители бандформирований - 5 и 3 тыс. грн соответственно (ранее выплачивалась компенсация в размере: гражданским - 5 тыс. грн, представителям бандформирований - 10 тыс. грн).

Отметим, 11 ноября стало известно о том, что боевики незаконных бандформирований на Донбассе собирают деньги на подарки своему руководству в РФ.