В Донецке боевики сдают по 10 тысяч гривень на подарки руководству в РФ – разведка

Об этом сообщает пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что в Донецке российское командование оккупационного корпуса планирует празднование "дня создания" 1 армейского корпуса 12 командования резерва Южного военного округа ВС РФ.

"С этой целью командующим и начальником штаба корпуса организован сбор средств для проведения мероприятия и приобретение ценных подарков представителям Южного военного округа ВС РФ. От командиров подчиненных соединений и частей требуется сдать по 10 000 гривень", - сообщили в Минобороны.

Напомним, сегодня также стало известно, что командование боевиков, которые находятся на передовой, забирает у них документы, удостоверяющие личность, до момента "возвращения в места постоянной дислокации".