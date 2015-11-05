Миссия ОБСЕ зафиксировала рост активности в районе аэропорта Донецка

Об этом сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что риск эскалации ситуации на Донбассе остается высоким

"В воскресенье (1 ноября) наша миссия увидела увеличение активной деятельности вокруг Донецкого аэропорта, и это не может быть связано с учениями или разминированием. Только в воскресенье мы зарегистрировали 114 взрывов в этой зоне", - сказал Александр Хуг.

Он отметил, что также были инциденты в других местах в зоне АТО. "Районы к северо-западу от Донецка остаются в фокусе нашего внимания и беспокойства", - добавил Александр Хуг.