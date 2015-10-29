СММ ОБСЕ: Разминирование Донбасса нужно ускорить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александер Хуг.

"Необходимо сейчас проводить операцию по разминированию, и делать это быстро. В Передельском, которое контролируется правительством Украины, мы видели ракеты "Ураган", которые застряли в грунте. Такая ситуация наблюдалась неоднократно. Население восточной Украины должно иметь больше безопасности, чтобы таким образом эти снаряды и мины были разминированы", - сказал Хуг.

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По его словам, миссия готова оказать соответствующую помощь в этом вопросе. "Времени не хватает, зима приближается, на земле скоро будет снег, сейчас трудно проводить разминирование, но мы готовы помогать тем, кто нуждается в нашей помощи", - сказал Хуг.

Он также подчеркнул необходимость восстановить электроснабжение. "Электричество является ключевым фактором для следующего зимнего сезона, чтобы люди могли отапливать дома. Это ключевой фактор для промышленного производства в регионе, для работы общественного транспорта, работы водопроводов", - сказал Хуг.

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По его словам, миссия наблюдала, что в то время как большинство линий электропередач отремонтированы и восстановлены, по обе стороны линии разграничения часто встречаются определенные участки, которые еще требуют ремонта.

Также, по словам Хуга, приход зимы делает еще более необходимым ремонт домов, разрушенных во время обстрелов. "Мы разговаривали с жителями Дебальцево, проживающими в зоне, контролируемой так называемой "ДНР". Мы видели, что там разрушено много домов. Очень много сел остаются без газа, воды и электроэнергии", - сообщил он.

Хуг отметил, что миссия видела, как военные располагают свои позиции в селах, что очень опасно для жителей, которые там остаются.