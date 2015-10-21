В ЕС требуют от России объяснить наличие на Донбассе российских систем, блокирующих связь беспилотников ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ в Twitter со ссылкой на заявление представителей ЕС на форуме по сотрудничеству в области безопасности.

"В дальнейшем обеспокоены блокированием сигнала беспилотников ОБСЕ на подконтрольных сепаратистам территориях Украины", - сообщили в британском дипломатическом ведомстве.

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Вместе с тем британские дипломаты подчеркнули, что "ЕС повторно обращается к делегации РФ с требованием объяснить присутствие Р-330Ж "Житель", что блокирует связь на подконтрольных сепаратистам территориях восточной Украины согласно наблюдений СММ".

Дипломаты напомнили, что автоматизированная станция активных помех Р-330Ж "Житель" была замечена 30 августа рядом с Тельманово, подконтрольном боевикам "ДНР".

Как сообщал УНИАН, 7 июля Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что боевики террористической организации "ДНР" признали, что используют современные устройства для глушения сигнала во время полетов беспилотных летательных аппаратов на востоке Украины.