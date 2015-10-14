Миссия ОБСЕ вновь фиксирует тяжелое вооружение на Донбассе в нарушение Минских соглашений

Об этом говорится в отчете миссии.

"В нарушение линий, связанных с отводом вооружения, Специальная мониторинговая миссия видела два основных боевых танка Т-72 в районе подконтрольной "ДНР" Ясиноватой (15 км на северо-восток от Донецка). Беспилотный летательный аппарат миссии также заметил танк в районе контролируемого правительством Украины Первомайского (19 км на северо-запад от Донецка), один танк в районе подконтрольного "ДНР" Донецкого аэропорта, два танка в районе подконтрольного "ДНР" Безымянного (30 км на восток от Мариуполя) и 122-мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе подконтрольного "ДНР" Петровского (77 км на северо-восток от Мариуполя)", - сказано в отчете.

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Также, инструкторы ОБСЕ отметили, что за пределами связанных с отводом вооружение мест, они зафиксировали 12 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 24 танка Т-64 и 21 танк Т-72 и Т-64 на тренировочных полигонах вблизи подконтрольных "ЛНР" населенных пунктов Успенка, Мирное, Круглик (25, 28 и 31 км на юго-запад от Луганска соответственно).

Как уже сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать наличие тяжелого вооружения у боевиков на Донбассе в нарушение Минских соглашений.