ОБСЕ продолжает фиксировать факты вывоза угля из оккупированного Донбасса в Россию

Об этом говорится в недельном отчете миссии за период с 1 по 7 июля.

"На протяжении отчетной недели, Наблюдательная миссия продолжает замечать - большое количество грузовиков, пересекающих границу в обоих направлениях и перевозку самосвалами угля из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуска "Гуково", - говорится в отчете.

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Миссия отмечает, что украинско-российскую границу пересекают в обоих направлениях товарные грузовики.

Кроме большого количества грузовиков, зарегистрированных в Луганской области наблюдатели ОБСЕ также отмечают грузовики, зарегистрированные в РФ и Беларуси, которые также пересекают границу.

Вместе с тем, сказано, что за последнюю неделю количество грузовиков из Беларуси уменьшилось с 48 до 38 по сравнению с предыдущей неделей.

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Также, миссия фиксирует бензовозы, которые пересекают границу в обоих направлениях, количество которых за последнюю неделю уменьшилась с 37 до 26 по сравнению с предыдущей неделей. Эти грузовики в основном имели на цистернах надписи на русском языке "Пропан" и "Огнеопасно".

Как сообщал УНИАН, начиная с октября 2014 года, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что Россия вывозит уголь из Украины.