В пресс-центре АТО опровергли информацию об обстреле украинскими военными Донецка
Украинские военные отрицают заявления боевиков из группировки «ДНР» о танковом обстреле Донецка.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
«Обвинение боевиков о якобы танковом обстреле Донецка является откровенной ложью», - заявляют в штабе.
Украинские военные утверждают, что боевиков такими сообщениями пытаются скрыть свои действия, которые нарушают режим прекращения огня.
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«Сегодня около 13.00 боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении опорного пункта в районе поселка Бердянское, что на Мариупольском направлении», - информирует пресс-центр.
О жертвах в результате этого инцидента в штабе АТО не сообщают.
Напомним, ранее российские СМИ распространили заявление боевиков так называемой «ДНР», что в результате обстрела Киевского района Донецка 10 октября погиб один человек. Еще один был ранен.