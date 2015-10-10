В пресс-центре АТО опровергли информацию об обстреле украинскими военными Донецка

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

«Обвинение боевиков о якобы танковом обстреле Донецка является откровенной ложью», - заявляют в штабе.

Украинские военные утверждают, что боевиков такими сообщениями пытаются скрыть свои действия, которые нарушают режим прекращения огня.

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«Сегодня около 13.00 боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении опорного пункта в районе поселка Бердянское, что на Мариупольском направлении», - информирует пресс-центр.

О жертвах в результате этого инцидента в штабе АТО не сообщают.

Напомним, ранее российские СМИ распространили заявление боевиков так называемой «ДНР», что в результате обстрела Киевского района Донецка 10 октября погиб один человек. Еще один был ранен.