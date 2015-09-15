На западных окраинах Донецка впервые за почти полтора года стало абсолютно спокойно - Мотузяник

На западных окраинах Донецка впервые за почти полтора года стало абсолютно спокойно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

По его словам, на Донецком направлении зафиксировано несколько вооруженных провокаций врага. Это произошло в районе Светлодарской дуги, возле Майорска и пос. Зайцево, которые находятся севернее Горловки. Во второй половине дня боевики применяли против сил АТО стрелковое оружие и гранатометы.

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Мотузяник добавил, что на других участках фронта вчера было абсолютно спокойно, в частности впервые за 16 месяцев стало тихо на западных окраинах Донецка. Полетов вражеских беспилотников за вчера также не зафиксировано.

«В то же время, как и ранее, прифронтовая зона – опасное место для жизни. В Станице Луганской и пос. Гранитное Волновахского района Донецкой области на взрывных устройствах подорвались местные жители. Два человека госпитализированы», - отметил спикер АП по вопросам АТО.