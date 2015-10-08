ОБСЕ на этой неделе зафиксировала несколько взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии, передает ZN.ua.

В целом, наблюдатели отметили относительно спокойную ситуацию в Донецкой области.

Так, во вторник на пункте наблюдения Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в самопровозглашенной "ДНР", которая контролирует Донецкую железную дорогу на станции "Донецк" (8 км к северу-западу от центра города), между 9:34 и 12:02 наблюдатели слышали четыре выстрела из стрелкового оружия в 3-4 км к западу от места расположения пункта.

"В 17:51 СММ слышали один неопределенный взрыв в 4,5 км к северо-востоку от их расположения в области подконтрольного "ДНР" Спартака (8 км к северо-западу от Донецка)", - говорится в отчете.

В Донецке 5 октября, СММ слышали четыре громких взрыва, расцененных как артиллерийский или минометный огонь.

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"На следующий день СММ последовал отчет, что взрывы были зенитного огня и что сбит беспилотный летательный аппарат, который впоследствии разбился в жилом районе. В предполагаемом месте падения БПЛА, СММ наблюдали, что крыша и гостиная задетого дома были повреждены. СММ на этом участке также заметили, что предметы, похожие на фрагменты неизвестной ракеты, были вскоре собраны членами "ДНР"", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в течение следующих двух суток должна проверить отсутствие танков на боевых позициях обеих сторон на Донбассе.