ОБСЕ проверит отсутствие танков на боевых позициях обеих сторон на Донбассе - СЦКК

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию пресс-офицера Украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации Владимира Скоростецкого.

В сообщении сказано, что сегодня соруководители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), а также назначенный персонал СЦКК от Украины и Российской Федерации, приняли участие в проведении видеоконференции с заместителем председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом.

Участники видеоконференции констатировали, что уже в течение двух суток, вдоль всей линии разграничения на Донбассе не произошло инцидентов, которые можно было бы квалифицировать как нарушение режима тишины. Стороны выразили надежду, что удастся и в дальнейшем сохранить контроль над этим процессом.

Также одной из основных тем разговора было улучшение взаимодействия, координации и обмена оперативной информацией между специалистами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК.

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В соответствии с парижскими дополнениями к содержанию Минских договоренностей украинской стороной завершен отвод на определенные дистанции танков.

"Руководитель СЦКК с украинской стороны генерал-майор Борис Кременецкий проинформировал высокопоставленного чиновника ОБСЕ, что Украина в полном объеме соблюдает график отвода и будет способствовать Специальной мониторинговой миссии в выполнении всех поставленных задач", - сказано в сообщении.

В этой связи отмечается, что на данном этапе международные наблюдатели должны вовремя и качественно провести верификационные мероприятия и проинформировать стороны и страны-члены ОБСЕ.

"В течение следующих двух суток ОБСЕ должна проверить отсутствие танков на боевых позициях обеих сторон в 15-километровой зоне безопасности. Это предусмотрено графиком выполнения первого этапа отвода техники. В случае продления режима прекращения огня и соответствующего подтверждения со стороны ОБСЕ отвод танков обеими сторонами, процесс продолжится", - подчеркнули в Минобороны.