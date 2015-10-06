Бойцы АТО сегодня продолжат отвод танков на Луганщине
В зоне АТО в течение вчерашних суток случаев нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований не было.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Долгожданное перемирие позволяет реализовать практическую часть отвода техники и вооружения калибра менее 100 миллиметров от линии разграничения. Сегодня продолжится передислокация украинских танков из передовых позиций в Луганской области.
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"Стоит добавить, что отвод техники и вооружения не уменьшает обороноспособность украинских подразделений. А силы и средства при необходимости могут быть быстро возвращены", - говорится в сообщении штаба АТО.
В то же время остальной личный состав антитеррористической операции находится на своих позициях и несет службу в полной боевой готовности.