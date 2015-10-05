Украинские военные начали отвод вооружения калибром 100 мм

"В ходе отвода будут перемещены в определенные районы танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров и минометы 2Б-9 82-миллиметрового калибра", - говорится в сообщении перес-центра АТО, передает 112.ua. Техника и вооружение отводится под наблюдением представителей миссии ОБСЕ и журналистов.

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"По договоренностям процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 день. Перед началом практической фазы противоборствующие стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, где указали, что техника будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 км от линии боевого соприкосновения", - заявил пресс-секретарь штаба АТО Анатолий Стельмах.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм. А 30 сентября "главы" "ДНР"/"ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий также подписали это соглашение.