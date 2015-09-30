Ситуация в зоне АТО обострилась, боевикам приказали уничтожать командный состав ВСУ и разведгруппы - Тымчук

Ситуация в зоне проведения АТО обострилась, командирам незаконных вооруженных формирований дана команда уничтожать командный состав Вооруженных Сил Украины и разведгруппы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Он отметил, что за прошедшие сутки были зафиксированы неоднократные обстрелы позиций ВС Украины (в т.ч. из вооружения бронетехники и 120-мм минометов) и боестолкновение южнее н.п. Шумы, где ДРГ террористов пыталась пройти между опорными пунктами сил АТО, но "была замечена боевой охраной, после 40-минутного боя диверсанты отошли в "зеленку".

"На состоявшемся совещании командного состава так называемого "1 АК ДНР" командиры незаконных вооруженных формирований получили указание активизировать работу снайперских групп. Приоритетные цели террористов - командный состав ВСУ и разведгруппы", - отметил Тымчук.

Он также подчеркнул, что между н.п. Троицкое и Мироновское по позициям сил АТО террористы вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и АГС-17, прикрывая работу группы снайперов.

«Также проявляет активность группа снайперов боевиков, оперирующая в районе н.п. Марьинка», - написал он.

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По всему Артемовскому направлению от н.п. Шумы, Майорск до н.п. Зайцево, Травневое активизировались диверсионно-разведывательные группы противника. Несколько пехотных групп противника ведут работы по разминированию и обновлению минных заграждений в нейтральной полосе от н.п. Гранитное до н.п. Николаевка.

"Командир так называемого "9-го мотострелкового полка 1 АК ДНР" собрал весь руководящий состав ротного звена в н.п. Маркино для проведения батальонных тактических учений. Из штаба так называемого "2 АК ЛНР" российско-террористических войск спущен циркуляр на проведение боевого слаживания так называемых "батальонов территориальной обороны" до конца октября", - отмечают в "Информационном сопротивлении".