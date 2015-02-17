Британские журналисты опубликовали доказательства обстрела ВСУ с территории РФ (фото)

Проанализировав спутниковые снимки, а также видеозаписи из социальных сетей, сообщения местных СМИ и меняющуюся карту продолжающегося конфликта, команда исследователей Bellingcat установила существование убедительных доказательств того, что артиллерийские обстрелы украинской территории, направленные против украинских вооруженных сил, были произведены с территории Российской Федерации.

Используя глубокий анализ спутниковых изображений и материалов из социальных сетей, данное расследование Bellingcat предоставляет новые доказательства, позволяющие точнее определить происхождение атак на позиции украинских военных.

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Точкой отсчета для данного расследования Bellingcat послужило распространение обновленных спутниковых снимков Google (спутниковых изображений DigitalGlobe) с территории восточной Украины и приграничных с Россией регионов, с разрешением в 0,5 м в панхроматическим режиме (спутниковые снимки, сделанные в период с 17 июля по 31 августа 2014 г.).

Первый обстрел 14 июля был произведен с российской территории из-под российского хутора Селезнев в направлении позиций Вооруженных Сил Украины к югу от украинской деревни Амвросиевка.

Четыре обстрела были произведены из-под Гуково, Россия, по позициям Вооруженных Сил Украины около шахты «Должанская-Капитальная» и деревни Панченково между 16 июля и 8 августа.

Еще два обстрела этой территории были произведены с территории России к северу от Гуково. 25-го июля позиции украинской 72-й Механизированной Бригады под Хмельницким, к югу от Свердловска, подверглись артиллерийскому обстрелу.

Эти обстрелы также осуществлялись с позиций в России, конкретно с военной базы в Павловке и с позиции к востоку от поселка Малый.

Кроме того, команда исследователей Bellingcat проанализировала видеозаписи, опубликованные в социальных сетях (YouTube и VKontakte), и провела геолокацию запечатленных на них событий, которая указывает на ключевые точки осуществления артиллерийских атак на территорию Украины.

По спутниковым снимкам журналисты опередили местоположение скоплений воронок, образовавшихся в результате артиллерийского огня, и провели обширный анализ, изучив каждую воронку по отдельности.

Bellingcat изучила материалы СМИ от середины июля, чтобы подтвердить атаки в этот период времени. Официальные источники в украинском правительстве сообщали об артиллерийских ударах 23 июля и 1 августа, а украинские СМИ также сообщали об ударах в этой местности 16 и 24 июля, а также с 1 по 4 августа.

Сравнение карт, взятых из сепаратистских источников, показывает ход столкновений в июле и августе в данном районе, а также указывает на несколько конкретных дат, в которые были осуществлены атаки на украинские силы.