Боевики из БМП обстреляли опорный пункт сил АТО в районе Красногоровки
В конце прошлых суток, с 18 часов и до полуночи, ситуация вдоль линии разграничения оставалась спокойной, но вечером, около Донецка, боевики все же нарушили перемирие.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "С 19.55 до 22.30 наш опорный пункт в районе Красногоровки боевики обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Также, грубо нарушая мирные договоренности во время этого обстрела преступники применяли 120-миллиметровый миномет. В ответ подразделения сил АТО открывали огонь из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеБоевики готовят очередную провокацию: планируют обстрелять Харцизск под видом бойцов АТО
В целом, на протяжении прошлых суток пророссийские бандформирования 4 раза нарушили режим тишины.
"Сегодня 30 сентября, с полуночи и до 6 утра в зоне АТО обстрелов украинских позиций не было", - подытожили в пресс-центре.