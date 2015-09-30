Боевики из БМП обстреляли опорный пункт сил АТО в районе Красногоровки

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "С 19.55 до 22.30 наш опорный пункт в районе Красногоровки боевики обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Также, грубо нарушая мирные договоренности во время этого обстрела преступники применяли 120-миллиметровый миномет. В ответ подразделения сил АТО открывали огонь из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

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В целом, на протяжении прошлых суток пророссийские бандформирования 4 раза нарушили режим тишины.

"Сегодня 30 сентября, с полуночи и до 6 утра в зоне АТО обстрелов украинских позиций не было", - подытожили в пресс-центре.