Ночь в зоне АТО: боевики трижды обстреляли военных на Артемовском направлении

Минувшие сутки в зоне АТО не прошли полностью спокойно. Если с полуночи и до 20 часов незаконные вооруженные формирования соблюдали перемирие, то уже в конце суток боевики трижды обстреляли украинские позиции на Артемовском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, около 20, 22 и 24 боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорном пункте украинских военных в поселке Лозовое. В этом же районе работал снайпер.

"Кроме того в 20.50 и 23.10 боевики, на временно оккупированной территории вблизи поселка Троицкое, били из автоматических гранатометов в направлении линии разграничения, пытаясь втянуть силы АТО в огневое противостояние", - отмечают в штабе АТО.

Уже после полуночи, 27 сентября, российские бандформирования вновь вели огонь по украинском опорном пункте в Лозовом.

В пресс-центре АТО также отмечают, что по их оперативной информации среди боевиков все чаще возникают конфликты при попытках навести порядок и дисциплину.

«В частности, 19 сентября в городе Антрацит представители военной комендатуры так называемой ЛНР без всякой причины избили боевика 16 батальона территориальной обороны, который находился в увольнении. В свою очередь псевдоказаки 16 батальона заявили, что обязательно отомстят «комендатуре», - рассказали в пресс-центре АТО.