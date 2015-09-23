За сутки в зоне АТО потерь среди личного состава нет
13:46, 23 сентября 2015Война
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На протяжении минувших суток в зоне АТО никаких потерь среди личного состава украинских военнослужащих нет.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"У нас есть хорошая новость - за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", - сказал спикер.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки боевики не только не обстреливали позиции сил АТО, но и не провоцировали укранских бойцов огнем на временно неконтролируемой властями территории.
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