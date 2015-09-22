Сегодня в зоне АТО случаев применения оружия не было

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Тишина сохранялась и на территории враждующей стороны. Незаконные вооруженные формирования не только не обстреливали позиции сил АТО, но и не провоцировали наших бойцов огнем на временно неконтролируемой властями территории", - информирует пресс-центр.

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Вместе с тем в штабе отмечают, что затишье на линии разграничения еще не стало настоящим миром, ведь несколько дней назад враги обстреливали украинские опорные пункты.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года. С этого дня террористы существенно снизили активность.