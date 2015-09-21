Россия может возобновить серьезные обстрелы на Донбассе после Генассамблеи ООН – Жебривский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сегодня во время брифинга.

"Я боюсь, что будет обострение после Генассамблеи", - сказал он.

По его словам, "есть вероятность, есть угроза того, что Путин начнет, в том числе, возобновление достаточно серьезных обстрелов".

Жебривский отметил, что это зависит от итогов Генассамблеи ООН.

Читайте такжеПорошенко 29 сентября выступит на общих дебатах в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН

"Я думаю, что он (Путин в Нью Йорке) хотел бы услышать, что все-таки Украина остается в сфере его влияния, что европейское, мировое сообщество не даст Украине надежд на вступление в НАТО и что, в принципе, вопрос по ассоциации... будет учитывать так называемые интересы России. То есть сегодня Путин считает Украину сферой своих интересов и не собирается отпускать, и если сегодня оставят фактически под его протекторатом Украину, тогда он готов на примирение. Но я думаю, что он этого не услышит, поэтому есть опасность возобновления обстрелов", - пояснил Жебривский.

Как сообщалось, 15 сентября в Нью-Йорке открылась 70-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Выступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 28 сентября. В своем выступлении он коснется Украины, санкций и Сирии.