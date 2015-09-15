В Нью-Йорке стартует 70-я Генеральная Ассамблея ООН
09:33, 15 сентября 2015Мир
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15 сентября в Нью-Йорке стартует 70-я Генеральная Ассамблея ООН.
Украинскую делегацию возглавит Порошенко / wikimedia.org
Как сообщает ТСН.uа, делегаты из 193 стран соберутся на фоне насущных мировых проблем – международного терроризма, войны с так называемым "Исламским государством", незаконной аннексии Крыма, российской агрессии на Востоке Украины, проблем изменения климата и многочисленных нарушений прав человека.
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Украинская делегация, которую возглавит президент Украины Петр Порошенко, примет участие в нескольких основных комитетах – по вопросам вооружения, по вопросу прав человека и в правовом комитете.
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