В Нью-Йорке стартует 70-я Генеральная Ассамблея ООН

09:33, 15 сентября 2015
Мир
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15 сентября в Нью-Йорке стартует 70-я Генеральная Ассамблея ООН.

зал Генеральной ассамблеи ООН / wikimedia.org

Как сообщает ТСН.uа, делегаты из 193 стран соберутся на фоне насущных мировых проблем – международного терроризма, войны с так называемым "Исламским государством", незаконной аннексии Крыма, российской агрессии на Востоке Украины, проблем изменения климата и многочисленных нарушений прав человека.

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Украинская делегация, которую возглавит президент Украины Петр Порошенко, примет участие в нескольких основных комитетах – по вопросам вооружения, по вопросу прав человека и в правовом комитете.

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