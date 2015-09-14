В секторе "М" перемирие используют для разминирования окрестностей

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Игорь Бирюков, передает 0629.

Он отметил, что на линии разграничения боестолкновений и провокационных действий в последнее время не наблюдалось. На данный момент подразделения ВСУ заняты повышением обороноспособности.

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Кроме того, в настоящее время продолжается обследование района обнаружения комбинированного минного поля в окрестностях Гнутово, где рядом с противотанковыми были заложены противопехотные мины, которые запрещены международными конвенциями.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что военные Вооруженных Сил Украины предупредили трагедию близ села Гнутово в Мариупольском районе, обезвредив большое минное поле.