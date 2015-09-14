Возле Мариуполя военные обнаружили минное "адское поле" (фото)

12:01, 14 сентября 2015
Война
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Военные Вооруженных Сил Украины предупредили трагедию близ села Гнутово в Мариупольском районе, обезвредив большое минное поле.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны, по словам военных, минное поле было заложено специалистами с высокой профессиональной подготовкой.

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"Его нашли по определенным признакам и ошибкам вражеских минеров. Примечательно то, что это "адское поле" было "комбинированным". Рядом с противотанковыми, были заложены противопехотные мины, запрещенные международными конвенциями", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что у инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины таких боеприпасов нет.

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В общем, как говорится, саперами было обезврежено 14 разнообразных мин. Остальные были уничтожены специальными средствами.

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