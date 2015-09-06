СБУ обнаружила большой арсенал оружия и боеприпасов в зоне АТО (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в лесном массиве неподалеку от автодороги "Артемовск-Лисичанск" обнаружили в тайнике две противотанковых управляемых ракеты, сорок реактивных противотанковых гранат различной модификации, почти сотню ручных гранат, 15 тысяч патронов различного калибра, гранатометные выстрелы, пороховые заряды и тротиловые шашки.

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Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обнаруженный тайник с оружием / sbu.gov.ua

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по выяснению происхождения оружия, а также устанавливаются лица причастные к обустройству тайника.