СБУ ликвидировала в Харькове конвертационный центр, который обслуживал "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.

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Конвертцентр также «оказывал услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. Согласно предварительным оценкам, ежемесячный оборот «конверта» составлял свыше 100 млн грн, проинформировали в СБУ.

Правоохранители в ходе спецоперации задержали организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых –милиционер, говорится в сообщении.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.