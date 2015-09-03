Боевики прекратили системный огонь по позициям сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. Однако отдельные вооруженные провокации вдоль линии разграничения, с 18 часов и до полуночи, все же были, добавили в пресс-центре.

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"Дважды около 19 и в 22 часа, боевики из стрелкового вооружения, обстреляли украинские опорные пункты в районе Марьинки недалеко от Донецка. А в 21.40 со стороны Старомихайловки по нашим подразделениям в Красногоровке наемники вели огонь из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

В целом, в течение вчерашних суток – 2 сентября, бандформирования 10 раз нарушали режим тишины.

"Сегодня, 3 сентября, с полуночи и до 6 утра, противник раз нарушил перемирие. Около часу ночи, со стороны Сокольников, боевики обстреляли из гранатомета силы АТО в Крымском Луганской области", - подытожили в пресс-центре.