Мужчины массово уклоняются от "мобилизации" в ряды боевиков и пытаются скрыться в России - штаб АТО

Мужчины на оккупированных территориях массово уклоняются от так называемой «мобилизации» в ряды террористов и пытаются скрыться в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь штаба АТО Анатолий Стельмах.

Читайте такжеТымчук: Новые главари "ЛНР" заинтересовались угольным и топливным бизнесом

«Согласно оперативной информации, главари незаконных вооруженных формирований во что бы то ни стало пытаются загнать жителей Донбасса в свои ряды. Однако для большинства мужчин эта война уже принесла разрушения и горе. Поэтому люди всеми способами уклоняются от так называемой мобилизации. Мужчины призывного возраста ложатся в больницы, или массово выезжают с временно оккупированных территорий. Так, до недавнего времени через пункт пересечения украинско-российской границы «Червонопартизанск» в Россию ежедневно пешком перемещались до трех десятков мужчин, а уже на минувшей неделе преступники запретили пересекать границу жителям Донбасса моложе 50 лет», - отметил Стельмах.