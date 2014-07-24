Луганские террористы объявили полную мобилизацию населения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы террористической орагнизации "Луганская народная республика" ("ЛНР"), передает LB.ua.

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"Мы проводим полную мобилизацию населения для усиления армии. Всех, кто может держать в руках оружие, мы призываем вступить в ряды армии "ЛНР". Добровольно, честно и по совести", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада разрешила дополнительную мобилизацию. 17 марта Рада одобрила проведение первого этапа частичной мобилизации, 6 мая - второго этапа.