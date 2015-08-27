Россия снова в одностороннем порядке оформляла "гумконвой", который сегодня вторгся в Украину - Госпогранслужба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян заявил во время брифинга.

"Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 37-го, так называемого "гуманитарного конвоя". В период с 6.53 до 7.50 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в Украину проследовали две колонны так называемого "гумконвоя" в составе 108 автомобилей", - сообщил Слободян.

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Он подчеркнул, что Российская Федерация в очередной раз нарушила существующие международные и отечественные требования к перемещению гуманитарных грузов, поскольку Международный комитет Красного Креста участия в оформлении груза не принимал, а контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения, без выполнения контрольных функций.

"Особенностью данного, 37-го так называемого "гуманитарного конвоя" является то, что часть груза не соответствовала тому, который был заявлен в ноте МИД. В частности, в предыдущем заявлении не были заявлены 2 автомобиля с полиэтиленовыми пакетами и 2 автомобиля с медикаментами", - отметил Слободян.

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Как сообщал УНИАН, 24 августа в МЧС РФ утверждали, что следующий так называемый "гумконвой" доставит на оккупированный Донбасс российские учебники.

По данным УНИАН, РФ направляет на Донбасс в первую очередь учебники истории. Предполагается, что таким образом будут осуществлены шаги для воспитания ненависти к Украине среди молодежи, а также объяснена "правильность" действий российских оккупантов.

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Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи"