Россия намерена на следующей неделе отправить очередной "гумконвой" на Донбасс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

«Сегодня по поручению правительства Российской Федерации ушёл очередной, 36-й гуманитарный конвой для поддержки жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Мы направили более 600 тонн учебников для школьников. И следующим конвоем – 27-го числа, мы полностью завершим эту большую работу», - сказал Пучков на совещании «О готовности системы образования к началу нового учебного года» под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

При этом Медведев заметил: «Это важно, хотя это гуманитарная миссия, это всё-таки не Российская Федерация. Это наша помощь сопредельным регионам, которые находятся в тяжёлом положении».

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При этом Медведев заявил, что надо обратить особое внимание на образование детей, которые вынужденно покинули территорию Украины «в связи с известными событиями».

«Это и те, кто ещё должен идти просто в детский сад, и сами школьники. Региональные власти для них бронируют места в образовательных учреждениях», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, сегодня 20 августа, 36-й так называемый «гуманитарный конвой» МЧС России вторгся на Донбасс.

Как утверждают в российском МЧС, «в составе колонны более 100 автомобилей, которые везут свыше 1000 тонн гуманитарных грузов, состоящих из самого необходимого набора продуктов для жизнеобеспечения населения Донецкой и Луганской областей, таких как макаронные изделия, мука, сахар и консервы».

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».