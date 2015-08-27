"Нам известны ваши планы": Украинские пограничники получают СМС с угрозами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"В течение последних дней военнослужащие начали получать телефонные сообщения следующего содержания: "Нам известны ваше положение и планы командиров. Вы погибнете" или "За убийство мирных жителей будут судит не только командиров, но и тебя", и другие", - сказал Слободян.

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Он отметил, что эта информация обрабатывается и анализируется «с целью прогнозирования возможного развития обстановки".

Ранее в штабе АТО также сообщили, что представители террористических бандформирований и российских оккупантов присылают украинским военным сообщения с угрозами.