Боевики присылают военным в зоне АТО сообщения с угрозами (фото)

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Наши бойцы получают на свои "мобилки" sms различного содержания с подписью от "ДНР". Наверное боевики хотят морально нас запугать такими sms-ками. Но у нас это вызывает только улыбку", - говорится в сообщении.

Бандформирования поднимают настроение защитникам УкраїниПротягом проведения Антитеррористической операции на территории Донец... Posted by Пресс-центр АТО on 22 Июль 2015 г.

По словам бойцов, "у них даже есть своеобразное соревнование – кому поступило больше подобных sms, наибольшей коллекционной ценностью для наших защитников являются sms-ки, которые датированы 2032 годом".