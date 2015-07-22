Боевики присылают военным в зоне АТО сообщения с угрозами (фото)
16:38, 22 июля 2015Война
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В зоне АТО представители террористических бандформирований и российских оккупантов присылают украинским военным сообщения с угрозами.
Фотоиллюстрация / flickr.com/photos/vernieman
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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"Наши бойцы получают на свои "мобилки" sms различного содержания с подписью от "ДНР". Наверное боевики хотят морально нас запугать такими sms-ками. Но у нас это вызывает только улыбку", - говорится в сообщении.
Бандформирования поднимают настроение защитникам УкраїниПротягом проведения Антитеррористической операции на территории Донец...Posted by Пресс-центр АТО on 22 Июль 2015 г.
По словам бойцов, "у них даже есть своеобразное соревнование – кому поступило больше подобных sms, наибольшей коллекционной ценностью для наших защитников являются sms-ки, которые датированы 2032 годом".
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