Турчинов: на Донбассе РФ держит 40 тысяч человек, на границе еще 50,5 тысяч военных

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, штатная численность только двух военных корпусов РФ на Донбассе составляет до 35 тыс. человек.

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"Дополнительно на оккупированной территории находится военный резерв в составе 21-й тактической группы ВС Российской Федерации (15 батальонных, 6 ротных) численностью более 9 тыс. человек. На восточной границе нашей страны сконцентрированы еще 53 тактические группы вооруженных сил РФ (39 батальонных, 14 ротных) численностью 50,5 тыс. человек", - подчеркнул Александр Турчинов.