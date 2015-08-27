Турчинов: на Донбассе РФ держит 40 тысяч человек, на границе еще 50,5 тысяч военных
14:39, 27 августа 2015Война
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На Донбассе Россия держит подразделения численностью более 40 тыс. человек, на границе с Украиной размещено 50,5 тыс. российских военных.
Турчинов назвал количество российских наемников, находящихся на Донбассе / Фото УНИАН
Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, штатная численность только двух военных корпусов РФ на Донбассе составляет до 35 тыс. человек.
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"Дополнительно на оккупированной территории находится военный резерв в составе 21-й тактической группы ВС Российской Федерации (15 батальонных, 6 ротных) численностью более 9 тыс. человек. На восточной границе нашей страны сконцентрированы еще 53 тактические группы вооруженных сил РФ (39 батальонных, 14 ротных) численностью 50,5 тыс. человек", - подчеркнул Александр Турчинов.
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